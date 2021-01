Voti e tabellino del primo tempo di Juve-Napoli, finale di Supercoppa: sfida molto equilibrata ma Szczesny salva tutto

Sfida molto equilibrata al Mapei Stadium fra Juventus e Napoli. Le due squadre si studiano, si “annusano” come due pugili che non vogliono spendere i colpi migliori nel primo round ma soprattutto non vogliono scoprire il fianco alla controffensiva dell’avversario. L’azione più nitida in una prima frazione che di fatto non registra tiri in porta degni di nota arriva alla mezz’ora. Demme scodella al centro per Lozano che in tuffo brucia Danilo ma trova una strepitosa opposizione di Szczesny. In ombra Ronaldo, che non trova mai il guizzo vincente.

JUVENTUS

Szczesny 7

Bonucci 6

Chiellini 6,5

Danilo 6

Cuadrado 6

McKennie 6

Arthur 6

Bentancur 6

Chiesa 5,5

Kulusevski 5,5

Ronaldo 5

All. Pirlo 6

NAPOLI

Ospina 6

Di Lorenzo 6

Manolas 6

Koulibaly 6,5

Mario Rui 6

Demme 6,5

Bakayoko 6

Lozano 6,5

Zielinski 5,5

Insigne 5,5

Petagna 5

All. Gattuso 6

Tabellino Juventus-Napoli (primo tempo 0-0)

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Bonucci, Chiellini, Danilo; Cuadrado, McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa; Kulusevski; Ronaldo. All. Pirlo

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso

Marcatori: Nessuno

Ammoniti: Nessuno