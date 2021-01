La vittoria nel derby è stata quasi dimenticata con due stop pesantissimi per Simone Inzaghi: oltre a Luis Alberto anche un altro titolare può stare fuori molto tempo

La Lazio sta scontando a caro prezzo la vittoria nel derby di venerdì scorso. I biancocelesti sono risaliti in classifica, sono rientrati nella lotta Champions con tre successi di fila ma ora entrano in un periodo di scontri diretti. E Inzaghi, che in ogni caso va verso il rinnovo, dovrà rinunciare a delle pedine fondamentali contro Sassuolo e Atalanta (oltre che col Parma in Coppa Italia domani). La prima è Luis Alberto che, come vi abbiamo anticipato ieri si è dovuto operare di urgenza di appendicite, l’altra è in difesa ed è ben più grave.

Lazio, per Luiz Felipe operazione e stagione finita: Tare al lavoro sul mercato per il sostituto

Se lo spagnolo dovrà stare fermo per una decina di giorni, Luiz Felipe invece rischia di veder conclusa addirittura in anticipo la stagione. Il difensore brasiliano, infatti, come riporta ‘Il Messaggero’ ha ricevuto un responso abbastanza pesante da consulto in Germania per la caviglia che lo tormenta da mesi. Il classe ’97 dovrà infatti operarsi in artroscopia per sistemare la cartilagine e sarà necessario uno stop di almeno 2-3 mesi. Lo staff medico della Lazio preferirebbe procedere con una terapia conservativa per permettergli di terminare la stagione e rimandare l’operazione in estate.

Ma il giocatore vorrebbe operarsi subito perché teme di compromettere la sua carriera altrimenti: dovrebbe essere lui ad avere la meglio alla fine. La Lazio quindi dovrà operare sul calciomercato: verrà reinserito in lista Denis Vavro, ai margini del progetto e in extremis rimasto a Roma dopo l’affare saltato col Genoa. Tare avrebbe ripreso i contatti con l’Arsenal per Mustafi mentre Inzaghi vorrebbe Izzo ma il Torino spara alto. Occhio anche al prestito di Umtiti o altri colpi a sorpresa. Mentre l’Inter potrebbe offrire Ranocchia per arrivare a Caicedo.