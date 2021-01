Supercoppa, incubo rinvio per Juventus-Napoli

Juventus-Napoli di Supercoppa a forte rischio nebbia. Le ultime sul faccia a faccia tra bianconeri e azzurri del Mapei

Questa sera scenderanno in campo finalmente l'una contro l'altra Juventus e Napoli in una gara secca valida per l'assegnazione della Supercoppa italiana. Dopo tante discussioni, polemiche e veleni per la sfida fantasma mai giocata in campionato e da recuperare nelle prossime settimane, si ritrovano di fronte bianconeri e azzurri per l'assegnazione del primo trofeo stagionale.

Juventus-Napoli però non riesce proprio a dormire sogni tranquilli e stando a quanto sottolineato da ‘Repubblica’ oggi a Reggio Emilia nell’orario serale potrebbe calare un fitto banco di nebbia che potrebbe rendere complicata quindi la visibilità. Un rischio evidente e che preoccupava già nella serata di ieri con annessi peggioramenti proprio nel giorno della finale del Mapei Stadium. Da capire quindi come si svilupperà anche questo Juve-Napoli, in bilico nella sua stessa esistenza, come afferma il quotidiano: rischio rinvio?