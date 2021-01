Juventus-Napoli, Paratici: “Zero pressioni per Pirlo. Difficile giocare così spesso”

Paratici commenta la gara di Supercoppa contro il Napoli, con la Juventus chiamata a riscattarsi dopo la sconfitta con l’Inter

Ai microfoni di ‘RaiSport’ ha parlato Fabio Paratici, commentando l’imminente sfida con il Napoli per la Supercoppa Italiana. Primo argomento ovviamente la formazione titolare, che ritrova Cuadrado e vedrà in attacco Ronaldo affiancato da Kulusevski: “Cuadrado per noi è un giocatore importante e sarà della partita, che è ciò che vale di più. Cristiano ci dà sempre qualcosa, ogni giorno, a partire dal suo carisma e dalla sua qualità. Al di là dei gol è sempre molto carismatico, sia dentro che fuori dal campo”.

Indubbiamente il ricordo va alla gara persa con l’Inter: “È chiaro che non abbiamo fatto una buona partita, ma giocando ogni tre giorni non c’è tempo per rimuginare troppo e dobbiamo subito pensare a quest’altra gara. Non ci attendiamo niente di particolare da Pirlo stasera, abbiamo fiducia in lui e abbiamo fatto grandi partite fino a ora: anche qualcuna meno buona, ma è difficile giocare ogni tre giorni e riproporre sempre le stesse energie mentali. Per tutti è complicato. Giocheremo al massimo la finale e cercheremo di vincerla”.