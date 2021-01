Buone notizie per Pirlo in vista di Juventus-Napoli di questa sera: Cuadrado è guarito dal Covid-19 e raggiungerà la squada a Reggio Emilia

Dopo la notizia dell’esclusione di Demiral dai convocati per infortunio, oggi arriva finalmente una buona notizia per Andrea Pirlo. La Juventus, infatti, ha annunciato con un comunicato ufficiale che Juan Cuadrado è guarito dal ‘Covid-19’ e questa sera sarà a disposizione per la sfida di Supercoppa italiana contro il Napoli. “Cuadrado ha effettuato come da protocollo due controlli con test molecolare per il Covid-19 con esito negativo. Pertanto il giocatore è considerato guarito e raggiungerà la squadra nel ritiro di Reggio Emilia. Il colombiano sarà incluso nell’elenco dei convocati per la gara di questa sera”.

L’emergenza in difesa, quindi, potrebbe essersi attenuata per il tecnico bresciano: questa sera ci sarà anche Juan Cuadrado.