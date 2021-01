Possibile colpo di scena per l’Eruopeo 2021, format itinerante a rischio causa Covid-19

A circa cinque mesi dall’avvio, non ci sono ancora certezze sul prossimo Europeo 2021. Previsto inizialmente nel 2020 e con un format itinerante in 12 nazioni, a causa della pandemia da Coronavirus è stato dapprima spostato di un anno e ora potrebbe essere organizzato in un solo paese. Troppo rischiosi sarebbero considerati i tanti viaggi previsti. Così, riporta ‘Tuttosport’, si starebbe valutando l’ipotesi di affidare a un solo paese tutto l’evento.

Germania, Inghilterra e Francia hanno già impianti pronti e all’avanguardia, ma non va esclusa l’ipotesi di ripetere la formula della fase finali della Champions League della scorsa stagione, quando le gare si sono svolte tutte a Lisbona. In tal caso, la città che ospiterebbe gli Europei sarebbe Londra che dispone di molti impianti all’avanguardia e che consentirebbe di tenere le Nazionali in una ‘bolla’ limitando spostamenti e contatti esterni. La decisione è attesa entro il prossimo 5 marzo.