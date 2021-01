Per il recupero della decima giornata del campionato di Serie A, si sfidano l’Udinese di Gotti e l’Atalanta di Gasperini

Rimandata a causa di un abbondante temporale che rese il campo impraticabile, Udinese e Atalanta si sfidano per il recupero della decima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri di Luca Gotti non vivono un grande momento e sono reduci dalla sconfitta esterna contro la Sampdoria, la quarta nelle ultime cinque partite. Di contro, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, bloccati nel turno precedente in casa dal Genoa sullo 0-0, con una vittoria volerebbero al terzo posto in classifica, scavalcando Juventus, Roma e Napoli. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Dacia Arena’ di Udine.

FORMAZIONI UFFICIALI UDINESE-ATALANTA

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger-Larsen, de Paul, Mandragora, Arslan, Zeegelaar; Pereyra, Lasagna. All. Gotti

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, de Roon, Pessina, Maehle; Malinovskyi, Miranchuk; Muriel. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Milan 43 punti; Inter 40; Napoli* e Roma 34; Juventus* 33; Atalanta* 32; Lazio 31; Sassuolo 30; Verona 27; Sampdoria 23; Benevento 21; Bologna 20; Spezia e Fiorentina 18; Udinese* 16; Genoa 15; Cagliari 14; Torino e Parma 13; Crotone 12

*una partita in meno