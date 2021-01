Calciomercato Milan, Conti al Parma | Visite mediche!

Andrea Conti lascia il Milan. Visite mediche con il Parma per il terzino: tutti i dettagli

È senza dubbio il Milan la squadra più attiva sul calciomercato invernale. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Mario Mandzukic, il club rossonero ha infatti concluso anche la cessione di Andrea Conti. Come anticipato da Calciomercato.it, il terzino si trasferisce al Parma in prestito con obbligo di riscatto per 7/8 milioni di euro. Il 26enne è già arrivato in città per sostenere le visite mediche con il club emiliano e poi firmare il nuovo contratto. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

“Sono molto felice, contento di questa opportunità. Ho parlato con mister D’Aversa, già lo conoscevo. Darò sicuramente il massimo, spero di riuscire a dare il mio contributo”, ha dichiarato l’ormai ex Milan a ‘ParmaToday’.