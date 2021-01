Le condizioni fisiche di Luiz Felipe tengono in ansia la Lazio, pronta a tornare sul mercato per un rinforzo in difesa

Era volato lunedì in Germania per una visita di controllo, ma l’esito non è stato quello sperato. Luiz Felipe, difensore della Lazio, non ha ancora risolto il fastidio alla caviglia. Un problema che il brasiliano si porta dietro dallo scorso settembre, quando durante un’amichevole con il Frosinone venne colpito duro da un avversario. Il centrale classe ‘97, nonostante in alcune partite non fosse al top, non si è fermato e ha stretto i denti in diverse occasioni.

Calciomercato Lazio, caccia al difensore per Inzaghi

Le prestazioni sono state di livello: l’ultima quella contro la Roma nel derby vinto per 3-0. Il consulto in terra tedesca, già fatto altre volte in questa stagione, imporrebbe uno lungo stop all’ex Salernitana. Non si esclude addirittura l’intervento chirurgico. Uno scenario che, se confermato, potrebbe tenere Luiz Felipe lontano dai campi di gioco per più di qualche settimana. Per sopperire ad un eventuale assenza prolungata, la Lazio sarebbe pronta a tornare sul mercato e cercare un difensore destro da schierare nel 3-5-2 di Simone Inzaghi.