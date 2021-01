In Inghilterra i tifosi del Manchester United sono tornato a sognare il ritorno di Cristiano Ronaldo. Possibile scambio con Pogba

In Inghilterra tornano i rumors su un possibile nuovo approdo al Manchester United di Cristiano Ronaldo. L’attaccante della Juventus ha iniziato a seguire il Manchester United su Instagram: tanto è bastato per far credere ai tifosi dei Red Devils – come si legge ‘Daily Express’ – ad un possibile ritorno del portoghese.

Calciomercato Juventus, scambio Ronaldo-Pogba

Il portale britannico rilancia così l’idea dello scambio con Pogba. Il centrocampista – come più volte raccontato – è arrivato alla conclusione della sua avventura in Inghilterra e la Juventus non ha mai nascosto il sogno di riprendersi il calciatore francese. Gli ottimi rapporti con Mino Raiola ovviamente potrebbero favorire l’affare ma attenzione all’interessamento da parte di Psg e Real Madrid. Lo scambio Pogba-Cristiano Ronaldo, ad oggi, è solo una suggestione, che sta facendo sognare i tifosi del Manchester United. Chissà se pure quelli della Juve…