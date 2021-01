Calciomercato Juventus, il Lipsia punta Dragusin | Super offerta!

Il Lipsia fa sul serio per Radu Dragusin, promettente difensore della Juventus. Tutti i dettagli

Va alla Juventus il primo trofeo stagionale. I bianconeri hanno superato 2-0 il Napoli regalando il primo trofeo da allenatore ad Andrea Pirlo. Un successo fondamentale per Cristiano Ronaldo e compagni per dimenticare subito la pesante sconfitta di ‘San Siro’ contro l’Inter. La società bianconera può ora concentrarsi anche sul calciomercato e sulla ricerca di un nuovo attaccante. In prima fila c’è il nome di Gianluca Scamacca: come raccontato da Calciomercato.it, la Juve è in contatto con il Sassuolo e nell’affare potrebbe rientrare il giovane Dragusin. Tuttavia, sul promettente difensore dell’Under 23 ci sarebbe forte l’interesse del Lipsia. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Milan, si chiude per Tomori: subito da Pioli!

Calciomercato Juventus, super offerta del Lipsia per Dragusin

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il club tedesco fa sul serio per Dragusin e avrebbe messo sul tavolo un’offerta importantissima per il giocatore. Il classe 2002 è in scadenza di contratto a giugno e sta trattando il rinnovo con la Juve. Il club bianconero è dunque costretto ad accelerare per non rischiare di perdere il giovane talento. Si attendono dunque ulteriori sviluppi.