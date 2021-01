Intervenuto in diretta alla CMIT TV, nel corso di Juve-Napoli, Fabrizio Biasin ha parlato del mercato della Juventus

La scelta di Andrea Pirlo di mandare in panchina Alvaro Morata non ha convinto molti tifosi e critici. Il tecnico della Juventus, in occasione della sfida in Supercoppa Italiana, contro il Napoli, ha scelto Kulusevski come partner di Cristiano Ronaldo. Una scelta che non convince neanche il nostro Fabrizio Biasin. Il giornalista, intervenuto a CMIT TV, nel corso della diretta Juve-Napoli, si è così espresso: “Se non fai giocare Morata, un’altra punta non ha senso!“.

Il riferimento è chiaramente alla possibilità che la Juventus acquisti un centravanti di scorta, con il nome di Scamacca sempre caldo. Come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni c’è la possibilità che nell’affare venga inserito Radu Dragusin, il giovane difensore che tanto piace al Sassuolo.