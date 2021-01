L’Inter continua a cercare un attaccante low cost sul mercato e, oltre al Papu Gomez, pensa ad Origi: Conte spera nel colpo last minute

La convincente vittoria contro la Juventus ha stabilito con ulteriore forza la bontà del lavoro intrapreso da Antonio Conte sulla panchina nerazzurra da un anno e mezzo a questa parte. La società meneghina, mai come ora, sembra essersi resa conto che lo scudetto può essere possibile e per questo motivo starebbe cercando di soddisfare le richieste del tecnico salentino. L’idea dell’Inter, avendo ricevuto il veto di investire sul mercato dalla proprietà, è quella di raggiungere un attaccante praticamente a costo zero. Le ipotesi sul tavolo, al momento, sembrano essere fondamentalmente due.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Inter, due nomi per l’attacco | Viva l’ipotesi Origi

La prima continua ad essere Gomez, separato in casa a Bergamo. I nerazzurri riusciranno ad arrivare al ‘Papu’ solamente se l’Atalanta deciderà di abbassare le proprie pretese – 8/10 milioni di euro- e l’argentino arriverà a Milano a costo zero. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, poi, potrebbe tornare di moda il nome di Divock Origi. L’attaccante belga era stato proposto all’Inter diversi mesi fa ed ora la sua candidatura potrebbe prendere forza, perché il Liverpool ha aperto alla possibilità di una sua partenza in prestito. Compagno di Nazionale di Lukaku, l’attaccante dei ‘Reds’ sarebbe perfetto per assumerne il ruolo di vice. Il mercato dei nerazzurri, insomma, potrebbe riservare un colpo nelle prossime settimane