Offerta clamorosa in ottica calciomercato Inter. Marotta lavora ad uno scambio: sul piatto Hakimi e 30 milioni di euro

Con 6 gol e 4 assist vincenti in campionato, Achraf Hakimi si sta dimostrando il miglior acquisto della sessione estiva di calciomercato di tutta la Serie A. L’esterno destro voluto da Conte dopo lo scontro diretto della passata stagione in Champions League con il Borussia Dortmund è arrivato dal Real Madrid per 40 milioni di euro più 5 legati ai bonus. Nei giorni scorsi dalla Spagna è rimbalzata la voce circa il mancato pagamento della prima rata del cartellino di Hakimi da parte dell’Inter ma, come vi abbiamo raccontato, l’ottimo rapporto tra i club fa sì che non ci siano problemi. Il nazionale marocchino, però, sta tornando al centro dei rumors di mercato per uno scambio a sorpresa.

Calciomercato Inter, assalto a Lautaro Martinez: Hakimi è la chiave

Stando a quanto riportato dal portale ‘interlive.it‘, infatti, il presidente Florentino Perez avrebbe fatto una proposta all’Inter. Il numero uno del Real Madrid sarebbe disposto a rinunciare ai soldi che i nerazzurri devono versargli per Hakimi, mettendo sul piatto anche altri 30 milioni di euro, pur di arrivare a Lautaro Martinez. Da tempo l’attaccante argentino è nel mirino delle ‘Merengues’, alle prese con la necessità di trovare un degno erede a Benzema, e l’occasione appare propizia. Staremo a vedere.