Il calciomercato Inter pensa al colpo Torreira dall’Arsenal, possibile lo scambio con Eriksen

Seguito in Italia da Fiorentina e Lazio, Lucas Torreira è anche un obiettivo dell’Inter. Il centrocampista classe 1996 è di proprietà dell’Arsenal ma sta giocando in prestito (e poco) con la maglia dell’Atletico Madrid. L’eventuale ritorno nel campionato che lo ha lanciato potrebbe dunque stuzzicarlo. I nerazzurri, dal canto loro, hanno bisogno di un’alternativa a Brozovic e ormai da tempo cercano acquirenti per Eriksen. L’ipotesi di scambio non è da scartare.

Calciomercato Inter, scambio di prestiti tra Eriksen e Torreira

Nelle ultime ore, riporta ‘Tuttosport’, per l’Inter sono salite le quotazioni dell’uruguagio. Le strade delle due dirigenze potrebbero incrociarsi per uno scambio di prestiti tra Eriksen e Torreira. Gli agenti e intermediari del danese, intanto, sono al lavoro per trovare una sistemazione in Premier League, dove resta possibile il ritorno al Tottenham. Nonostante le recenti vicende societarie, dunque, prosegue il lavoro di Marotta per rinforzare la rosa a disposizione di Conte.