Nuovo appuntamento con la CMIT TV: alle 14 parte il TG mercato con le ultime mosse di Milan, Inter e Juventus

Il mercato di gennaio sta iniziando ad entrare nella sua fase più concitata e allora la CMIT TV non vi lascia soli: dalle ore 14 segui in diretta il TG mercato di Calciomercato.it. Vi aggiorneremo riguardo agli ultimi movimenti di Inter, Milan, Juventus, Napoli e tutte le altre società di Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

In conduzione ci sarà Fabio Tarantino e come ospiti ci saranno Martin Sartorio e il nostro inviato Giorgio Musso. Inoltre, si collegherà anche Mirko Calemme per dare un importante aggiornamento riguardo al futuro di Milik. Segui la diretta per restare aggiornato su tutte le trattative più importanti dei club di Serie A.