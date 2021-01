CMIT TV | Calciomercato, gennaio rovente: SEGUI la diretta

Nuovo appuntamento con la CMIT TV: alle 19 con le ultime mercato. Attenzioni puntate sulla Supercoppa italiana tra Juventus e Napoli

E’ la vigilia di Juventus-Napoli e CMIT TV non vi lascia soli: dalle ore 19 segui in diretta il tg di Calciomercato.it per le ultime di formazione delle due squadra. Vi aggiorneremo anche riguardo gli ultimi movimenti di mercato, sui possibili cambi in panchina e torneremo sull’ultimo turno di Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

PER SEGUIRCI SU YOUTUBE >>>Â CLICCA QUI!