Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: due squalificati nel Milan

Due giornate di squalifica per Marco Sau, attaccante del Benevento: l’ex Sampdoria è reo di aver “rivolto agli ufficiali di gara espressioni irriguardose, proferendo altresì un’espressione blasfema” rivolta all’ufficiale di gara uscendo dal terreno di gioco al 20′. Soltanto un turno di squalifica, invece, a Saelemaekers dopo la doppia ammonizione subita contro il Cagliari nel posticipo del lunedì sera.

Una giornata di stop anche a Romagnoli, che era in diffida ed è stato ammonito: entrambi salteranno la sfida con l’Atalanta. Allo stesso modo fermati per il prossimo weekend Vignali dello Spezia, espulso contro il Torino, e Chiriches del Sassuolo e Mancini della Roma. Nessun provvedimento, invece, per Gunter dell’Hellas Verona: la prova tv avrebbe dovuto confermare un’espressione blasfema che però non è stato possibile ravvisare.