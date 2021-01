Voti e tabellino del primo tempo di Roma-Spezia, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2020/21

La Roma resta al derby. L’inizio di primo tempo con lo Spezia è da horror per i giallorossi, che vanno sotto addirittura di due gol nei primi 15 minuti. Prima il rigore trasformato da Galabinov, poi il radoppio di Saponara su una palla persa in uscita. La squadra di Fonseca ci prova timidamente, ma manca sicurezza in fase di realizzazione. Alla fine gli dà una mano Ismajli, ingenuo nel fallo su Pellegrini che costa il rigore per la Roma: Pellegrini accorcia e ci regala una partita. Kumbulla e Cristante malissimo.

Roma

Pau Lopez 6

Mancini 5,5

Cristante 4

Kumbulla 4

Peres 4

Villar 5,5

Pellegrini 6

Spinazzola 6

Pedro 5

Mkhitaryan 5,5

Borja Mayoral 5,5

Allenatore: Fonseca 5

Spezia

Krapikas 6

Vignali 6

Erlic 6,5

Ismajli 5

Ramos 6,5

Deiola 6

Sena 6

Maggiore 6,5

Agudelo 6,5

Galabinov 7

Saponara 7

Allenatore: Italiano 7

Arbitro: Ghersini 6,5

IL TABELLINO di Roma-Spezia 1-2



Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Peres, Villar, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

A disposizione: Farelli, Fuzato, Ibanez, Juan Jesus, Smalling, Santon, Fazio, Karsdorp, Veretout, Podgoreanu, Dzeko, Carles Perez.

Allenatore: Fonseca.

Spezia (4-3-3): Krapikas; Vignali, Erlic, Ismajli, Ramos; Deiola, Sena, Maggiore; Agudelo, Galabinov, Saponara

A disposizione: Zoet, Rafael, Dell’Orco, Chabot, Terzi, Acampora, Ricci, Agoumé, Gyasi, Farias, Verde, Piccoli.

Allenatore: Italiano.

Marcatori: 6 rig. Galabinov (S), 15′ Saponara (S), 43′ rig. Pellegrini (R)

Ammoniti: Agudelo (S), Ismajli (S)

Arbitro: Ghersini

Assistenti: Prenna-Lombardi

Quarto Uomo: Pasqua

VAR: Guida

AVAR: Di Vuolo