La Lazio fa a meno di Luis Alberto, operato di appendicite e bloccato per 10 giorni

Assenza importante per Simone Inzaghi. Luis Alberto, centrocampista della Lazio, è stato operato per una appendicectomia alla clinica Paideia di Roma. Lo spagnolo dovrà osservare almeno 10 giorni di stop. Si tratta dunque di una brutta notizia per i biancocelesti, impegnati in campionato contro Sassuolo e Atalanta fino al termine di gennaio, mentre in Coppa Italia tra due giorni ci sarà il Parma.

Lazio, Luis Alberto operato: out dieci giorni

Classe 1992, Luis Alberto, nella stagione in corso, ha totalizzato finora 20 presenze con un assist e sei gol. Nel recente derby vinto 3 a 0 contro la Roma ha messo a segno una memorabile doppietta. La sua assenza nei prossimi dieci giorni potrebbe dunque farsi sentire.