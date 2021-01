La Juventus si presenta alla sfida col Napoli in Supercoppa con un’emergenza totale in difesa: Pirlo è in cerca di soluzioni

Non si presenta nel migliore dei modi la Juventus all’appuntamento con il primo trofeo stagionale. I bianconeri arrivano da una delle sconfitte più pesanti degli ultimi anni, con l’Inter di Antonio Conte che è stata capace di dominare la compagine piemontese dal primo all’ultimo minuto di gioco. Oltre alla debacle di ‘San Siro’, poi, Andrea Pirlo dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza in difesa. Non saranno assenti solamente Cuadrado, Alex Sandro e de Ligt, ancora alle prese con il ‘Covid-19’, ma anche Demiral non figura tra i convocati per la finale di Supercoppa italiana. Il tecnico bresciano contro il Napoli potrebbe essere costretto ad adottare soluzioni creative.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Juventus-Napoli, assente anche Demiral | Difesa ai minimi termini per Pirlo

L’assenza di Demiral si andrà a sommare con quelle relative ai giocatori ancora positivi al ‘Covid-19’, costringendo Andrea Pirlo a non avere scelte in difesa. Oltre a Bonucci e Danilo, sempre presente in stagione, Chiellini dovrà fare gli straordinari dopo la partita del ‘Meazza’. Chi figura tra i convocati, nonostante sia uscito acciaccato dalla sfida con l’Inter, è Frabotta: nonostante sia presente, il suo utilizzo da parte del tecnico bresciano non è così scontato. Sulla corsia mancina, infatti, i bianconeri dovranno vedersela con Hirving Lozano, non certo un cliente comodo.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Ecco, quindi, che Pirlo potrebbe optare per soluzioni creative ed inedite: una di queste potrebbe essere quella di utilizzare Federico Bernardeschi come terzino destro, con la facoltà di interpretare il ruolo alla Cuadrado. Inoltre, attenzione anche ad un impiego differente per McKennie, autentico Jolly a disposizone del tecnico della Juventus.