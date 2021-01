Juventus, il messaggio della curva a Mandzukic | La risposta del croato

Dopo l’arrivo di Manduzkic al Milan, arriva il messaggio di saluto della curva Sud della Juventus su Instagram: il croato risponde

L’arrivo di Mandzukic al Milan ribadisce forte e chiara la candidatura dei rossoneri per lo scudetto. Il croato darà man forte a Ibrahimovic per portare in alto il Diavolo, davvero un gran colpo da parte della dirigenza milanista. Un acquisto che lascia un po’ di amaro in bocca ai tifosi della Juventus, che però, sportivamente, salutano il loro ex idolo.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Cosa si aspetta il Milan di Pioli da Mario Mandzukic

Su Instagram, l’account ‘curvasudjuventus1897′ dedica un post al croato: “Marione, resterai sempre nel cuore di tutti noi, per quanto ha fatto, per l’attaccamento, per il rapporto speciale che aveva con tutti noi. Ma Marione per i prossimi sei mesi, indosserà i colori rossoneri del Milan. E’ un professionista, voleva tornare in Italia a tutti i costi, non ci sentiamo di condannarlo ma ci farà male vederlo in campo da avversario come pensiamo che farà male anche a lui giocarci contro. A 34 anni, quasi 35 ci può anche stare. Ti auguriamo di trascorrere questi sei mesi in maniera serena, non volercene ma senza vittorie”. Arriva poco dopo anche il commento di risposta dello stesso Mandzukic: “Grazie per queste bellissime parole, ne sarò sempre orgoglioso”.