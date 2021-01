Inter-Udinese, sospiro di sollievo per Conte | Le condizioni di Sanchez

Conte non dovrà fare a meno di Sanchez per le prossime partite: l’attaccante non ha riscontrato problemi fisici

Sospiro di sollievo per Antonio Conte: le condizioni di Alexis Sanchez non tengono più in apprensione il tecnico nerazzurro, che in mancanza di un rinforzo in attacco continua ad avere gli uomini contati per il reparto offensivo.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Juventus, problema a fine partita per Sanchez

Ad Appiano l’attaccante è stato visitato dai medici, dopo il fastidio all’adduttore e all’inguine a fine gara con la Juventus: il problema, però, di questo si è trattato, solo di un affaticamento. Sanchez sta bene e non farà esami strumentali, quindi sarà a disposizione di Conte per la prossima gara di campionato contro l’Udinese sabato pomeriggio.