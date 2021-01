La conferenza stampa di Rino Gattuso prima di Juventus-Napoli, gara di Supercoppa: le dichiarazioni del tecnico azzurro

Rino Gattuso parla in conferenza stampa alla vigilia della Supercoppa Italiana: le parole dell’allenatore prima di Juventus-Napoli in diretta su Calciomercato.it.

PETAGNA E MERTENS – “Petagna oggi ha fatto tutto quello che doveva fare, domani c’è ancora una seduta di allenamento. Lo valuteremo domani. A Dries bisogna solo fargli i complimenti: sta stringendo i denti, non è al 100%, si sta allenando in più con dolore, prende anche anti-infiammatori. Se c’è bisogno ci darà una mano”.

MOMENTO JUVE – “La Juve ha una grande mentalità, è composta da giocatori che vincono da nove anni. Non devono sentire l’odore del sangue perché sono disposti a tutto per vincere. Se pensiamo ad una passeggiata perché hanno perso contro l’inter sbagliato: dobbiamo rispettarli e sapere che affrontiamo una grande squadra”.

PIRLO – “Con Andrea abbiamo iniziato presto a giocare e vinto tutto quello che dovevamo vincere. E’ stato molto importante per la mia carriera, l’ho aiutato anche io. Nasce mezzapunta, poi diventa vertice basso. C’è grande amicizia, anche fuori dal campo qualche danno lo abbiamo fatto con le nostre mogli. Spero domani di dargli un rammarico, ma resterà un mio amico. Ha preso più schiaffi da me in venti anni che da suo padre, ma resterà un grande rapporto”.

VALERI – “Non ho pensato alla gara contro il Milan. Valeri è un ottimo arbitro, se non sbaglio l’ultima Supercoppa il Napoli l’ha vinta con lui. E’ un arbitro internazionale, c’è grande rispetto da parte nostra per lui e per chi lo seguirà in campo”.

Seguiranno aggiornamenti