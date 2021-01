DIRETTA Coppa Italia, Roma-Spezia | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra le squadre di Fonseca e Italiano in tempo reale

La Roma ospita lo Spezia in una gara di sola andata valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Reduci dal pesante ko nel derby della Capitale, i giallorossi di Fonseca vogliono rialzare subito la testa e centrare la qualificazione ai quarti. Dopo il bel pareggio sul campo del Torino, invece, i bianconeri di Italiano hanno voglia di continuare a stupire e sognano il colpaccio. In caso di parità al 90esimo si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Chi passa il turno se la vedrà con il Napoli. Calciomercato.it vi offre la sfida dello stadio ‘Olimpico’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Fazio, Kumbulla; Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Pedro, Perez; Mayoral. All. Fonseca

SPEZIA (4-3-3): Rafael; Vignali, Chabot, Dell’Orco, Bastoni; Deiola, Ricci, Saponara; Agudelo, Galabinov, Verde. All. Italiano