Calciomercato Torino, UFFICIALE: Nicola nuovo allenatore | I dettagli

Calciomercato Torino, i granata ufficializzano la firma di Davide Nicola per il dopo Giampaolo: i dettagli della firma

Il Torino riparte da Davide Nicola. I granata dopo l’esonero di Giampaolo affidano la squadra allo storico ex, per provare a risalire la china dopo un avvio di stagione davvero negativo. Il nuovo corso dovrà evitare un finale disastroso per questa annata, con la lotta per la salvezza ormai unico obiettivo concreto di una squadra che alla vigilia aveva ben altre ambizioni.

Calciomercato.it aveva anticipato già da domenica il nome di Nicola come successore di Giampaolo. Stamani, è arrivata la firma del contratto. Accordo semestrale con opzione per il rinnovo per altri dodici mesi, legata ai risultati che la squadra raggiungerà sul campo.