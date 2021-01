Calciomercato Roma, priorità El Shaarawy per Fonseca | Lo scenario

La Roma è pronta a mettere a segno un interessante colpo sul calciomercato in entrata. La priorità di Fonseca ormai sembra chiara e la svolta potrebbe presto arrivare

La Roma deve rialzarsi in fretta dopo la pesante sconfitta subita nel derby contro la Lazio. I giallorossi potrebbero muoversi sul mercato alla ricerca del nome giusto che possa completare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Il preferito del club continua a essere Stephan El Shaarawy. L’ex Milan, però, non ha ancora rescisso il suo contratto con lo Shanghai Shenhua, che lo lega al club cinese fino al 2022, operazione necessaria per il suo ritorno in Italia e di cui vi riferivamo già nei giorni scorsi.

Calciomercato Roma, El Shaarawy per la trequarti: Bernard nome alternativo

L’esterno italiano continua ad allenarsi a Dubai, dove ha svolto praticamente una nuova preparazione per farsi trovare pronto in caso di ritorno a Roma e in Italia. Intanto, il fratello resta in Cina e tratta con lo Shanghai per rescissione e buonuscita, come riporta il ‘Corriere dello Sport’. Il club, però, continua a fare muro, ma la svolta è vicina. Il nome alternativo resta quello di Bernard, ma il fantasista ha una valutazione alta, superiore ai 10 milioni di euro. Per l’estate, attenzione a Otavio del Porto, in scadenza di contratto.