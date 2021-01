Il Parma bussa alla porta del Barcellona per Jean-Clair Todibo, difensore francese, seguito in passato anche dal Milan

Jean-Clair Todibo potrebbe cambiare nuovamente squadra. Di proprietà del Barcellona ma attualmente in prestito al Benfica, il difensore francese non sta trovando spazio in Portogallo e potrebbe trasferirsi in questa finestra di mercato. Il suo nome stuzzica la fantasia del Parma che, secondo quanto riferisce ‘Sky’, ha chiesto informazioni al Barcellona sulla situazione del calciatore. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Il 21enne è attratto dalla possibilità di approdare in Serie A, campionato sfiorato in diverse riprese quando è stato seguito anche dal Milan. I ducali però devono battere la concorrenza di Nizza e Saint-Etienne. Oltre a Todibo, i gialloblu ci provano anche per Fazio della Roma e sulla trequarti per Franco Vazquez del Siviglia.