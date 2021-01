Letteralmente scatenato in questo avvio di calciomercato, il Milan è interessato anche da alcuni movimenti che riguardano la Spagna

Meite, Mandzukic e, a meno di clamorosi colpi di scena, Tomori. Galvanizzato dal primato in classifica e dal titolo di campione d’inverno che dista solamente un punto, il Milan è l’unica big che ha rinforzato la squadra in queste due prime settimane di mercato invernale. Oltre ai movimenti principali, ci sono anche alcune trattative di contorno che continuano a tenere banco, soprattutto in Spagna.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: il Real rivuole Diaz

In ottica Real Madrid, ad esempio, si continuano a monitorare i progressi di Brahim Diaz. Il futuro del giovane rossonero potrebbe essere legato a doppio filo a quello di Lucas Vazquez. Secondo ‘ABC’, l’esterno spagnolo avrebbe rifiutato anche l’ultima offerta di rinnovo delle ‘Merengues’, dicendo no ad un triennale alle condizioni economiche attuali e chiedendo almeno un 15% di aumento. Richiesta non accolta dal Real che, in virtù del contatto in scadenza a giugno, starebbe pensando di privarsi del giocatore già a gennaio. Secondo ‘Defensa Central’, Florentino Perez vorrebbe riportare con sei mesi di anticipo Diaz in Spagna, mandando subito Vazquez a Milano.