Il giovane talento della Stella Rossa, Andrija Radulovic annuncia di essere pronto al grande salto: Milan e Inter alla finestra

In un mercato senza grandi fondi a disposizione, Milan e Inter cercano opportunità e guardano al futuro. Una ricerca che, talvolta, porta ad interessi comuni: questo è il caso di Andrija Radulovic. Il talento classe 2002 della Stella Rossa ha colpito in maniera positiva sia gli osservatori rossoneri che quelli nerazzurri e, nella giornata di oggi, il giocatore di Dejan Stankovic ha annunciato di sentirsi pronto a prendere una decisione importante. Radulovic, il cui mandato europeo è in mano all’agente Federico Pastorello, ha dichiarato a ‘Mozzart Sport’: “Sono consapevole che c’è la possibilità di continuare la mia carriera all’estero. Nei prossimi giorni, dopo essermi consultato con la mia famiglia ed il mio entourage, deciderò quale sarà la scelta migliore per me”.

Il futuro di quello che è considerato l’astro nascente del calcio serbo potrebbe decidersi nei prossimi giorni, con Inter e Milan impegnate in prima linea. Oltre alle due milanesi, anche il Benfica sembra essere fortemente interessato ad Andrija Radulovic.