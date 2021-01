Calciomercato, Pucciarelli al Dibba Al Hisn | Scambio di documenti!

Manuel Pucciarelli lascia l’Italia: è in chiusura il trasferimento dal Chievo Verona agli Emirati Arabi. Tutti i dettagli

Manuel Pucciarelli riparte dagli Emirati Arabi. Dopo le esperienze tra Serie A e Serie B, l'attaccante vola al Dibba Al Hisn.

Come riportato da 'SerieBnews.com', l'affare è in definizione con il Chievo: il 29enne è pronto a volare negli Emirati.