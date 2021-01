Il Chelsea perde anche stasera contro il Leicester. Ora la panchina di Lampard traballa. Pronto Massimiliano Allegri

L’emergenza coronavirus non ha fermato il Chelsea nel corso dello scorso calciomercato. I londinesi sono stati senza dubbio il club che ha speso di più. Havertz, Werner e Ziyech sono solo alcuni degli acquisti milionari di Abramovich, che però non sono bastati per rilanciare la squadra in Premier League.

La stagione del Chelsea fatica a decollare e al giro di boa, la squadra di Frank Lampard si trova all’ottavo posto in classifica e potenzialmente a 13 punti dal primo. Le sconfitte, con il 2 a 0 subito stasera contro il Leicester, sono adesso sei e la posizione in panchina dell’ex centrocampista traballa non poco.

Chelsea, Allegri per il dopo Lampard

I rumors in merito ad un possibile esonero si sono susseguiti negli ultimi giorni e il ko al King Power Stadium non fa altro che peggiorare la situazione. Si scalda così Massimiliano Allegri, che non ha mai nascosto di essere attratto da un’avventura in Premier League. La panchina del Chelsea potrebbe davvero essere l’occasione giusta per rivedere l’ex Juventus, ormai fermo da troppo tempo.