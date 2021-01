Barcellona, UFFICIALE: decisa la squalifica di Messi

E’ arrivata la decisione del giudice sportivo su Lionel Messi, espulso domenica scorsa: la squalifica per il 10 del Barcellona

Dopo l’espulsione rimediata contro l’Athletic Bilbao, è arrivata la decisione sulla squalifica di Lionel Messi. Sono due le giornate di stop decise dal giudice sportivo per il fuoriclasse del Barcellona che rischiava anche una sanzione più severa per il pugno rifilato a Villalibre che gli è costato il primo rosso con la maglia blaugrana. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

L’attaccante argentino non potrà quindi scendere in campo nelle prossime due partite della squadra di Koeman: salterà il match di coppa del Rel contro il Cornella e la 20esima giornata della Liga con il Barça impegnato contro l’Elche. Uno stop forzato che potrà anche essere l’occasione per riposare e riprendere smalto dopo i piccoli problemi fisici accusati in settimana. Per un curioso scherzo del destino, il rientro di Messi avverrà proprio contro l’Athletic Bilbao.