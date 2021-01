Cristiano Ronaldo non pervenuto in Inter-Juventus. Si sta preservando per la Champions League? L’analisi a CMIT TV

Nella nostra diretta analizziamo la partita di ieri tra Inter e Juventus, persa per 2-0 dagli uomini di Andrea Pirlo. Parliamo in particolare di Cristiano Ronaldo, autore di una brutta prestazione, che non è riuscito a dare una mano per evitare la sconfitta contro i rivali nerazzurri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

L’attaccante portoghese sta risparmiando le forze per la Champions League? Ecco la nostra analisi.