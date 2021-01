Ex Ascoli, Padova e Vicenza, adesso Vasco Faisca è considerato uno degli allenatori più talentuosi del Portogallo. Il suo sogno è quello di tornare in Italia

In Portogallo è considerato uno degli allenatori più promettenti, parliamo di Vasco Faisca che qui in Italia ricordiamo poiché da calciatore indossò le maglie di – tra le altre – Vicenza, Padova e Ascoli. A 40 anni, Vasco Faisca ha cominciato a far parlare di sé grazie agli ottimi risultati che sta conseguendo alla guida della squadra B del Braga, dopo l’inizio precoce col Vilafranquense e l’Olhanense.

La sua filosofia non può che essere legata al calcio portoghese, quindi gran possesso e circolazione della palla oltre che mentalità offensiva, con un pizzico però di quello italiano visti i suoi lunghi trascorsi nel nostro mondo. Proprio in Italia, stando a quanto ci dicono, Vasco Faisca ‘sogna’ di tornarci un giorno non troppo lontano e nelle nuovi vesti di allenare.