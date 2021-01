Roma, Fonseca: “Che delusione il derby. Lo Spezia è forte, sarà difficile”

Domani sera la Roma comincia il suo cammino in Coppa Italia contro lo Spezia: ecco le parole di Paulo Fonseca

La Roma si lecca le ferite dopo il derby, ma non ha tempo per piangersi addosso. Domani sera i giallorossi faranno il loro esordio in Coppa Italia contro lo Spezia all’Olimpico. Paulo Fonseca è tornato a parlare dopo la batosta contro la Lazio ai microfoni dei canali ufficiali del club: “Siamo tutti molto delusi, soprattutto per i nostri tifosi che meritavano tutt’altra prestazione. Non possiamo cambiare quanto successo ma possiamo ripartire pensando che non dovrà accadere nuovamente. La squadra deve capire che possiamo cambiare il futuro solo cambiando il nostro atteggiamento in partita”.

L’allenatore portoghese continua: “La nostra ambizione è vincere la partita domani, una sfida difficile contro un’avversaria molto forte. Lo Spezia è una squadra molto organizzata, che gioca un calcio diverso, sempre con l’intenzione di fare gioco. È una squadra molto coraggiosa e intensa in fase difensiva. Sarà una partita difficile”.