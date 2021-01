A commentare la serata di ieri tra Inter e Juventus ci ha pensato Arrigo Sacchi, molto critico nei confronti dei bianconeri

Serata da dimenticare per la Juventus di Andrea Pirlo che ha perso nel peggiore dei modi lo scontro diretto di San Siro contro l’Inter dell’ex Conte. 2-0 il punteggio finale che lancia i nerazzurri in piena corsa scudetto, insidiando il Milan in vista del posticipo di questa sera. Deve invece raccogliere i cocci la compagine bianconera, aspramente critica da Arrigo Sacchi ieri sera a ‘La Domenica Sportiva’. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> CMIT | Calciomercato Juventus, le ultime su Giroud: cifre e dettagli

L’analisi dell’ex allenatore è impietosa: “L’Inter è alla ricerca di una continuità, quella che aveva la Juventus. Ha fatto benissimo a destra, ma giocava contro nessuno. E non bisogna dare colpe a Pirlo: la cosa peggiore per un allenatore è avere una squadra che non abbia una fortissima motivazione, non abbia entusiasmo. Ieri l’Inter, non facendo grandissime cose, poteva fare addirittura una goleada“.