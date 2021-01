Inter, nuovo nome e logo: i tifosi esprimono disappunto sui social

L’Inter ha conquistato un’ottima vittoria ieri contro la Juventus, ma restano sullo sfondo le vicende societarie con cambio nome e logo. I tifosi non ci stanno e si fanno sentire sui social

La grande prestazione e la vittoria contro la Juventus non possono offuscare le vicende societarie che restano sullo sfondo in casa Inter. L’eventuale addio di Suning e il subentro di BC Partners o di un nuovo fondo rappresentano una notizia di grande attualità e che non lascia tranquilli i tifosi.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, grande colpo in pugno | I tempi dell’affare

L’ultima novità, a prescindere dalla cessione, riguarda la possibilità sempre più concreta di un nuovo logo per i nerazzurri, sulla scia di quanto fatto dalla Juventus. A cambiare dovrebbe essere anche il nome “Internazionale” che potrebbe essere abbreviato. Un restyling totale utile per rendere il brand più appetibile. Ad ogni modo, i tifosi restano preoccupati dai possibili cambiamenti e si schierano in maniera netta sui social. Di seguito alcuni post su Twitter pubblicati negli ultimi minuti.

Sul tema del logo si potrebbe anche discutere, sul nome no, assolutamente no. FC Internazionale Milano. — AS Ambrosiana-Inter (@StephaneDalmat) January 18, 2021

Tutto ma non togliete il Biscione !!!

L’ho tatuato sulla pelle 🤷🏻‍♂️@Inter #logo — jano savina (@JanoSavina) January 18, 2021

#Inter

come rovinare sempre le gioie più grandi..

-il “#baciodigiuda ” di Vidal

– #Conte con la Juve sempre in bocca nelle conf stampa

– le voci sull’abolizione di #internazionale e sul cambio

dello storico #logo

NOT IN MY NAME !!

Amala sempre 🖤💙 — Diego Raimondi (@DiegoRaimondi11) January 18, 2021