Tutto pronto per il ritorno di Sarri in panchina: i bookmaker lo danno in panchina entro l’inizio della prossima stagione

Maurizio Sarri è ancora in cerca di una squadra. Dopo le voci che lo volevano pronto per sedersi su una nuova panchina di Serie A in autunno, adesso l’ex tecnico della Juventus è leggermente sparito dai radar. Sempre pronto a rientrare in corsa, però, il tecnico toscano potrebbe dover attendere soltanto pochi mesi prima di una nuova avventura in Italia.

La sua ombra, infatti, aleggia sulla testa di Paulo Fonseca, che dopo aver perso il derby per 3-0 ora rischia l’esonero. I betting analyst di Snai hanno individuato proprio in Sarri il sostituto del tecnico portoghese, il cui subentro è offerto alla quota di 2,50. Decisamente bassa. Nel tabellone dei bookmaker ci sono anche il ritorno alla Juventus e la panchina dell’Inter, ma entrambe lontane e quotate a 10,00.

Clamoroso ritorno di Sarri

Il futuro di Fonseca è inevitabilmente legato a come andrà avanti il campionato: con un contratto in scadenza a giugno, il rinnovo sarà figlio dell’eventuale qualificazione in Champions League, traguardo che al momento sembra raggiungibile, ma condizionato dal comportamento delle inseguitrici. Juventus, Napoli e Atalanta, infatti, hanno una partita da recuperare e la Roma rischia di perdere posizioni fondamentali in classifica.

Snai fornisce, tra l’altro, anche la data del possibile ritorno di Sarri in panchina: si tratta del 12 settembre 2021, a una settimana dall’inizio della stagione 2021/2022, che tarderà l’avvio per concedere un recupero più ampio a causa degli europei che si disputeranno quest’estate, tra giugno e luglio.