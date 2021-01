Calvario senza fine per Diego Perotti, che dopo il grave infortunio al ginocchio potrebbe anche rescindere con il Fenerbahce

Diego Perotti ha lasciato la Roma l’ultimo giorno di calciomercato dopo quattro anni e mezzo molto intensi. Non è però andata bene all’argentino con la maglia del Fenerbahce, soprattutto a causa dei tantissimi infortuni che lo hanno continuato a tormentare. L’ultimo è stato il più grave, nel derby col Besiktas, e gli è costato la lessione del crociato del ginocchio. Il ‘Monito’ – che aveva segnato 3 gol in 4 partite – dovrà stare fermo almeno 5 mesi, il timore è che possa salire addirittura a 8 lo stop.

Il Fenerbahce si era già cautelato firmando con la Roma un accordo che prevedeva il pagamento dell’ingaggio da parte dei giallorossi in proporzione alle partite giocate da Perotti, dalle 15 presenze in giù. Secondo il portale turco ‘Sabah’, però, il giocatore starebbe trattando addirittura la rescissione con il suo attuale club. Uno scenario che potrebbe addirittura concretizzarsi già nelle prossime ore dopo una lunga trattativa, con un annuncio atteso in settimana. In questo modo, la Roma – che con l’infortunio avrebbe dovuto pagare l’intero ingaggio dell’argentino – risparmierebbe. A prescindere dal dispiacere per un giocatore che è stato importante per i giallorossi.