In casa Marsiglia sono state ore tese quelle dopo il ko di sabato sera contro il Nimes

Sono giornate movimentate in casa Marsiglia. Nelle ultime tre partite i francesi non hanno più vinto e sono scivolati a diversi punti di distanza dalla zona Champions League, vitale soprattutto a livello economico. Dopo la sconfitta interna con il Nimes di sabato si è andati vicini a un terremoto sportivo relativo all’allenatore Andre Villas Boas. Un vero e proprio caso, a cui sono poi seguite le dichiarazioni del presidente e del vicecapitano Alvaro Gonzalez.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, vice Theo Hernandez: poker di acquisti?

Calciomercato, situazione tesa a Marsiglia: Villas Boas ha minacciato le dimissioni

Come racconta ‘RMC Sport’, infatti, dopo aver rimproverato i suoi giocatori nello spogliatoio, sull’onda della rabbia ha addirittura minacciato le dimissioni. Parole che hanno a dir poco spiazzato i calciatori, preoccupatissimi per la sorte di Villas Boas, molto apprezzato. Il portoghese, allievo di Mourinho, si è sentito tradito dalla sua squadra che lui ha invece sempre difeso pubblicamente. Lo spogliatoio ha passato la notte a chiedersi se il tecnico facesse sul serio o fosse solo un bluff.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Sta di fatto che i giocatori hanno quasi ‘implorato’ Villas Boas di restare prendendosi le loro colpe. La squadra ha subito una scossa, il vero obiettivo del mister che poi ha chiarito di aver esasperato i toni per far passare il messaggio. Poi sono arrivate le parole dure del patron Eyraud, che però secondo Villas Boas è tra i responsabili per il momento negativo del suo Marsiglia. Alcuni giocatori simbolo come Florian Thauvin (che piace a diverse italiane) e Amavi, infatti, sono ancora con il contratto in scadenza 2021.