Calciomercato Juventus, proposto Giroud | La risposta del tecnico

La Juventus è alla ricerca di un nuovo centravanti di scorta. Tra i profili interessanti c’è l’esperto Giroud che sarebbe peraltro stato rifiutato da Zidane

Anche ieri sera a San Siro nel pesante KO contro l’Inter, la Juventus ha palesato alcune difficoltà offensive, senza praticamente quasi mai rendersi pericolosa dalle parti di Handanovic. Il solo Chiesa ha impensierito il portiere sloveno nell’arco dei novanta minuti, evidenziando come la squadra di Pirlo necessiti anche di un nuovo centravanti di scorta utile soprattutto a gara in corso. In questo senso tra i tanti profili accostati alla Juventus c’è anche il francese del Chelsea, Olivier Giroud.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid rifiuta Giroud

Stando a quanto evidenziato da ‘Defensa Central’ un intermediario avrebbe offerto Giroud anche al Real Madrid per 5 milioni ma Zidane ha detto di ‘no‘. Il bomber in uscita dal Chelsea non interessa dunque ai ‘blancos’, nonostante l’uscita di Luka Jovic dall’organico madrileno. In questo contesto tornerebbe in auge proprio la Juventus, intenzionata a mettere chili, centimetri ed esperienza in zona gol, in uscita dalla panchina per allungare un reparto che vanta i ‘soli’ Ronaldo, Morata e Dybala.