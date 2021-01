Memphis Depay ha parlato del futuro suo e del compagno Aouar. Dichiarazioni chiare dell’olandese, pronto a cambiare aria

Memphis Depay ha le idee chiare. L’attaccante olandese, con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, è pronto a lasciare il Lione per approdare in un grande club. Il giocatore – intervenuto ai microfoni di ‘Canal Football Club’ – ha dimostrato di avere pochi dubbi in merito al suo futuro: “Houssem Aouar e io sappiamo che giochiamo per un club molto grande, ma vogliamo andare in uno dei tre migliori club del mondo. Sono certo che sarà 10 volte meglio”.

Depay non resterà dunque a giocare con il Lione. Quasi certamente l’addio alla Francia avverrà in estate e in prima fila per prenderlo a zero c’è la Juventus. Come raccontato, Depay interessa particolarmente anche all’Inter di Antonio Conte ma attenzione alla pista estera, con Barcellona e Real Madrid in prima fila.

Per quanto riguarda Aouar, invece, è stato l’Arsenal a mostrare maggiore interesse. Il centrocampista è visto come il perfetto sostituto di Ozil ma il nome del francese è anche sul taccuino della Juventus. I bianconeri hanno manifestato pubblicamente interesse per Aouar e i buoni rapporti con il Lione, come dimostrano gli ultimi affari tra le due squadre, potrebbero favorire un approdo del giocatore a Torino, con Pirlo che può dunque sognare il doppio colpo, proveniente dal Lione.