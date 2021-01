Lautaro Martinez è tornato dritto sulla lista della spesa del Real Madrid. L’argentino è tra gli attaccanti osservati qualora non arrivasse Haaland

Il Real Madrid vuole rafforzare il proprio reparto d’attacco la prossima estate, avendo riscontrato non pochi problemi in questa stagione. Jovic (poi andato all’Eintracht) e Mariano Diaz non hanno infatti convinto Zidane che nel ruolo di centravanti può fare reale affidamento sul solo Karim Benzema. Il club iberico sta quindi cercando un giovane attaccante che possa raccogliere la pesante eredità del francese non più giovanissimo. Il preferito è sempre Erling Haaland, anche se nelle ultime settimane hanno preso quote anche altre piste alternative visti i costi e le difficoltà dell’affare per il bomber del Borussia.

Calciomercato Inter, Lautaro nel mirino del Real Madrid: il piano B

Secondo quanto riferito da ‘Defensa Central’ sarebbero tre le alternative sul taccuino del Real, qualora non andasse in porto Haaland. Oltre a Tetè e Nunez, c’è anche l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, che il Madrid ha peraltro avuto occasione di affrontare direttamente in questa stagione nella fase a gironi di Champions League. 10 gol e 5 assist fin qui per l’argentino che la scorsa estate fu invece accostato al Barcellona e che a 23 anni resta tra i prospetti più interessanti del panorama mondiale. L’Inter deve stare in guardia: Lautaro è il piano B del Real.