Il Torino ha comunicato la decisione ufficiale di esonerare Marco Giampaolo

Era ormai nell’aria e ora è anche ufficiale. Marco Giampaolo non è più l’allenatore del Torino. Fatale lo 0-0 con lo Spezia, arrivato dopo una prestazione deludente al termine di un match giocato interamente in superiorità numerica. Il patron Urbano Cairo, nonostante le parole del postpartita, alla fine ha deciso di interrompere l’avventura granata dell’ex Milan che è quindi al secondo flop consecutivo.

A rendere noto l’esonero è stato il club granata con un comunicato ufficiale: “Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Giampaolo e il suo staff per la professionalità e per l’impegno dimostrati in questi mesi in granata”. Ormai a un passo quindi l’annuncio di quello che – come vi abbiamo raccontato in queste ore – sarà il suo successore: Davide Nicola. Per Giampaolo, invece, si parla già addirittura di un possibile incarico come ct della Polonia.