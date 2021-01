La sconfitta contro il Milan rende ancora più a rischio la posizione di Eusebio Di Francesco sulla panchina del Cagliari

Sesta sconfitta consecutiva, undici partite senza vittorie: crisi sempre più profonda per il Cagliari che perde anche contro il Milan e vede la zona Serie B sempre più vicina. Appena un punto di distacco dal terzultimo posto e la sensazione che la squadra non riesce a reagire. Logico quindi che la posizione di Di Francesco sia in bilico: il tecnico dopo la sconfitta contro la Fiorentina era stato confermato, rimandando la decisione dopo le gare contro Atalanta e Milan e sono arrivati due ko. Probabile che a Di Francesco venga concessa ancora un’opportunità: nella prossima giornata di campionato è in programma lo scontro salvezza contro il Genoa e potrebbe essere quella la partita decisiva per il tecnico. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

In caso di addio per la sostituzione c’è il nome di Semplici, ma anche Walter Mazzarri, anche se da valutare l’aspetto economico.