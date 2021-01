Ibrahimovic regala tre punti pesanti al Milan sul campo del Cagliari. I rossoneri di Pioli tornano in testa da soli, a +3 sull’Inter

Il Milan vince a Cagliari grazie al suo giocatore più importante, Zlatan Ibrahimovic, tornato dopo l’assenza per infortunio e autore di una doppietta. Lo svedese sblocca subito su rigore e poi a inizio primo tempo fa il bis regalando tre punti pesantissimi a un Milan con tante assenze. Pioli mette ulteriormente nei guai Di Francesco, per lui sesto ko consecutivo compreso quello in Coppa Italia, rimettendo dietro l’Inter di Conte.

Per il titolo di Campione d’Inverno, però, il tecnico dei rossoneri (rimasti pure in dieci per l’espulsione, appena nove minuti dopo il suo ingresso in campo, di Saelemaekers) dovrà aspettare la prossima giornata, l’ultima del girone d’andata, dato che i cugini nerazzurri sono avanti +2 nella differenza reti.

CAGLIARI-MILAN 0-2

7′ rig. e 51′ Ibrahimovic

CLASSIFICA: Milan punti 43, Inter 40, Napoli* 34, Roma 34, Juventus* 33, Atalanta* 32, Lazio 31, Sassuolo 30, Verona 27, Sampdoria 23, Benevento 21, Bologna 20, Spezia 18, Fiorentina 18, Udinese* 16, Genoa 15, Cagliari 14, Torino 13, Parma 13, Crotone 12.

*Una partita in meno