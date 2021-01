Le parole di Gennaro Gattuso dopo Napoli-Fiorentina: le dichiarazioni del tecnico sulla gara e in vista della Juventus

Il Napoli travolge la Fiorentina 6-0 allo stadio Maradona. Nel post gara a ‘DAZN’ il tecnico Rino Gattuso ha dichiarato: “Sembra una partita facile ma non lo è stata. Poi abbiamo svoltato sulla giocata di Insigne e loro hanno perso di cattiveria. Abbiamo fatto un buon calcio ma concesso troppe palle. Speriamo di fare una bella prestazione mercoledì perché ne abbiamo bisogno”.

DEMME – “Demme è un giocatore importante per noi, quando è arrivato ci ha dato equilibrio. Una squadra che fa 50 gol in 23-24 partite, non sono pochi. E’ normale che quando metti qualità, qualcosa come equilibrio viene a mancare: sono scelte. Abbiamo tutta gente di qualità, in questo momento Diego può dare equilibrio e quantità che altri non ti danno”.

ZIELINSKI – “Zielinski può fare tutto. E’ normale che se lo metti nei 20-25 metri in zona centrale, sa calciare bene, sa inserirsi: più è vicino alla porta, meglio è. E’ un calciatore completo, può migliorare ancora soprattutto di mentalità. Può giocare con quantità in più perché ce l’ha”.

PRANZO – “Ho visto i ragazzi stanchi ed allora serviva un momento di svago. Si è detto tanto sui nostri rapporti, ma io so come mi trovi con i miei calciatori, loro lo sanno. A questa squadra manca un pizzico di veleno in più e su questo possiamo migliorare”.