Milan, UFFICIALE: Hernandez e Calhanoglu positivi al coronavirus

Tegola per Pioli e per il Milan, Calhanoglu ed Hernandez sono risultati positivi al tampone molecolare per il coronavirus

Brutte notizie per il Milan in vista della gara contro il Cagliari di domani sera. Stefano Pioli dovrà infatti rinunciare ad Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez. I due sono risultati positivi al tampone per il coronavirus, come comunicato poco fa ufficialmente dalla società rossonera. I giocatori sono stati già posti in isolamento e non prenderanno parte alla trasferta in Sardegna.

Milan, Hernandez e Calhanoglu positivi: negativo il resto del gruppo squadra

Nuovamente formazione d’emergenza per i rossoneri nel monday night, dunque. Gli altri giocatori del gruppo squadra sono risultati negativi al relativo giro di tamponi e dunque potranno prendere parte alla sfida. Hernandez e Calhanoglu avevano già saltato l’allenamento di venerdì, lasciando dei dubbi sulla solo disponibilità in vista della sfida alla Sardegna Arena. L’allarme sembrava rientrato ieri, ma la notizia di poco fa ha scompaginato nuovamente i piani dell’allenatore.