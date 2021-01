Milan, Theo Hernandez positivo | Messaggio ai tifosi

Theo Hernandez, positivo al Coronavirus, ha mandato un messaggio ai tifosi del Milan

Theo Hernandez, positivo al Coronavirus, rassicura i tifosi del Milan con un messaggio sui suoi profili social. L’esterno sinistro non sarà a disposizione di Pioli fino a quando non guarirà dal virus che lo ha colpito: “Cari amici, volevo dirvi che purtroppo non potrò essere a disposizione della squadra. Vi voglio rassicurare sulle mie condizioni e auguro a tutti coloro che stanno attraversando una situazione simile una pronta guarigione”. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Theo Hernandez ha voluto anche mandare un monito ai suoi tanti followers: “Cerchiamo di essere prudenti e rispettiamo le regole. Un forte abbraccio a tutti e grazie per tutti i messaggi d’amore”.